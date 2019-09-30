行政院長蘇貞昌又發飆了！他今天一早8時抵達中央災害應變中心，再度「臨時抽考」，要求把各縣市的視訊畫面調到中央。上次颱風抽考找不到澎湖縣長賴峰偉，讓蘇揆發飆，這回視訊連線，則是花蓮縣遲遲沒畫面，讓他等了近10分鐘，臉色再度發黑。

為因應米塔颱風，蘇貞昌上午8時就到中央災害應變中心，他再度要求抽考，要各縣市災害應變中心畫面全調到中央大螢幕；不過點到花蓮縣時，卻遲遲沒有畫面，蘇貞昌臉色鐵青。

消防署解釋，因為花蓮縣正在跟氣象局視訊連線，所以無法連到中央，但蘇貞昌仍發怒「內部開會，跟我視訊連線跟我有什麼關係？」、「花蓮縣那邊，可以把我們切掉？」

也在現場的氣象局趕緊解釋，因為一早花蓮風速達到停班停課標準，他們要特別提醒花蓮縣，當面溝通比較有效，所以約好視訊連線。等了約10分鐘左右，花蓮縣的畫面終於傳回中央災變中心。

8月24日白鹿颱風來襲，蘇貞昌臨時抽考停班停課6縣市，結果澎湖縣長賴峰偉的電話轉語音信箱，縣長隨扈的手機也不通，讓蘇貞昌火冒三丈。

(中時電子報)