今年例行賽閉幕，也是小熊總教練麥登(Joe Maddon)合約結束告別小熊的時刻，「是時候了。」麥登與總裁艾普斯頓(Theo Epstein)前晚在飯店房間小酌並達成共識，隔天一早向球隊宣布消息。小熊不續約麥登早有傳言，但還是令人感傷，他畢竟是小熊2016年打破山羊魔咒的冠軍教頭。

艾普斯頓宣稱：「改變是一切事物的自然現象，讓我們有機會變得更好。」麥登附和說：「這是很棒的日子，我同意，改變是一件好事。」麥登執教小熊5年累積471勝，前4年連續闖進季後賽(隊史紀錄)，他率隊拿下小熊暌違百年的世界大賽冠軍，將因此名留青史。

小熊球員對麥登依依不捨，雷佐(Anthony Rizzo)說：「這些日子改變了我的生涯，我把他當成父親一樣敬愛。」跟麥登同年來到小熊的投手列斯特(Jon Lester)眼眶泛紅表示：「麥登將會永遠被尊為隊史的傳奇教頭。」

65歲的麥登依然精神煥發，「我會打打小白球，開著露營車跑一跑，看看孫子，但我隨時都準備好了。」艾普斯頓說他不擔心麥登，憑麥登的赫赫戰績與鬼才頭腦，肯定能找到新東家，幾日前因戰績不佳怒炒總教練的教士隊，就很有可能延攬麥登 。

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(中時電子報)