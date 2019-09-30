制裁！美那斯達克限縮小型陸企上市 09:262019/09/30 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸美即將舉行新一輪貿易談判，值此之際，傳出美國那斯達克交易所正在打擊小型陸企上市機會，包括收緊、放慢這些公司首次公開發行股票〈IPO〉的許可。 (中時電子報) #那斯達克 #陸企 #IPO #上市 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普：陸美貿易協議可能比預期還早達成 10:382019/09/26 國際 2666億債務違約潮來襲 這些陸企釀禍投資人奔逃 17:502019/09/26 財經 川普陷彈劾大危機 又要拿陸美貿易談判祭旗？ 00:032019/09/27 財經 陸痛批干預內政 損害陸美關係 04:102019/09/27 兩岸要聞 ITC對半導體產品發起調查 聯想等陸企涉案 18:222019/09/27 財經 陸美10月再談判 劉鶴頭銜是關鍵 04:102019/09/28 國際大事 白宮擬限制美投資陸企 中概股重挫 10:312019/09/28 財經 傳白宮考慮讓美掛牌陸企下市 那斯達克急澄清 12:412019/09/28 財經 傳擬迫陸企下市 美官員回應了 10:192019/09/29 國際 美國財政部：目前未阻止陸企赴美上市 01:212019/09/30 財經 國際熱門新聞 新聞透視》轉移彈劾焦點 川普可能對外示強！通烏門風暴 恐演成世界級危機 - 國際大事 - 中國時報 陸王牌稀土兩年後恐失優勢？關鍵曝光了 - 國際 驚人！1天不溜狗 這城市開罰8萬元 - 國際 就為逃兵役 24歲嫩男娶81歲表姊 - 國際 福島百萬噸氚化水怎解 加拿大有辦法 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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