行政院長蘇貞昌今（30日）上午8時許前往中央災害應變中心主持第4次工作會報，蘇貞昌裁示後突然檢測災變中心同仁的視訊操作情況，卻發生與花蓮縣無法視訊連線狀況，蘇苦等8分鐘後才有聲音、12分鐘後才出現影像，蘇當場面露不悅說，「現在我要等多久？」
中度颱風米塔來勢洶洶，氣象局昨晚8時30分針對宜蘭縣、花蓮縣與台東縣發布陸上颱風警報，中央災害應變中心今（30日）舉行第4次工作會報，由行政院長蘇貞昌主持，內政部長徐國勇擔任指揮官陪同一起聽取簡報。
蘇貞昌裁示時提到，第5次來到災變中心，非常感謝同仁們辛勞，隨後要求以後各單位報告時需先說明職稱、姓名，要藉由這個機會看看各單位及每一個人的表現。
蘇貞昌裁示後要求災變中心演練與各縣市政府連線，豈料，與花蓮縣政府連線時卻遲遲無法連線，蘇苦等8分鐘後才有聲音、12分鐘後才出現影像。消防署人員緊急解釋說，因為花蓮縣正與氣象局連線，所以才會出現類似狀況。
(中時 )
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