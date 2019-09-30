花蓮縣今晨才宣布停班停課，引起民眾不滿灌爆縣長徐榛蔚臉書。（圖／翻攝自花蓮縣政府臉書）

米塔颱風來襲，花蓮縣政府昨晚9時12分宣布今(30日)正常上班上課，不料今早7時許卻緊急宣布停班停課，引起許多網友不滿，氣的將花蓮縣長徐榛蔚的臉書灌爆，有網友留言：「已經送小孩上課了」、「我已經上班了，又要下班了」、「裝孝欸」。

花蓮縣停班停課消息宣布後，立刻引發網友激烈討論，有網友批評「您的團隊專業判斷能力不足，加上臨時公告沒有任何配套，實該深刻檢討。」、「 縣長，現在才宣布是否真的太晚了！孩子已經送去學校，大人也都已經到達公司，現在又要再去學校接孩子.......是否下次可以早點決議，感謝！」、「我老婆在鳳林上班都開到壽豐了才剛收到消息又開回來，請重視偏鄉工作的同仁。」、「感謝縣長讓我們的溯溪活動到一半停止了，下一次再邀請縣長一同參與」、「我都上了2小時的班！幫客人加個油全身都濕了」、「颱風上班也不會有效率，花蓮也不會發大財」。

不過也有網友認為「氣象局7點才公布新的標準，所以別再怪縣長了」、「氣候的變化，大自然人為無法操控~大家平安就好。」、「縣長也難為，不要再抱怨，趕快去接小孩回家安全才是重要的」、「不會自己決定要不要送去學校嗎」。

(中時電子報)