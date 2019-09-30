國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜去年曾在九合一選舉掀起「韓流」，擁有許多死忠粉絲，時代力量議員黃捷日前受訪突遭多名韓粉亂入，包圍辱罵「垃圾」，引發爭議。對此，有評論指出，韓選情面臨重大挑戰，除了因香港反送中效應，還有綠營全面對韓的人格毀滅、部分韓粉過激，排他性太強，引來中間選民和年輕選民的反彈，甚至連藍營內部都有意見。韓陣營意識到事態嚴重性，開始進行調整，盼能讓韓聲勢逆轉。

韓國瑜近日民調下跌，有些過激韓粉行為恐也讓外界對韓印象扣分。韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千昨喊話，懇請所有庶民夥伴協助一起展開「捍衛形象大行動」。他希望不要因為少數人一時的情緒衝動，讓有心人士可以藉機炒作，進而影響韓粉的理性形象。據中評社報導，韓陣營意識到事態嚴重性，已進行調整，希望讓韓的聲勢逆轉。

該報導指出，韓陣營了解到2020大選目前回歸到藍綠對決局面，除了韓粉和國民黨支持者是不夠贏得選舉，因此如何補強韓被視為最弱的中間和年輕選民這一塊，是韓陣營的首要課題。目前韓陣營針對這方面的選戰策略調整，一部分落在美女發言人何庭歡的身上，何上周起每天早上固定安排媒體聯訪時間，除了幫韓回應時事議題擋子彈外，在自己粉絲專頁開直播談時事議題外，並讀支持者的來信及留言，盼透過何吸引一些中間和年輕選民的目光。

此外，韓目前最大問題是一再陷入綠營為他設定的議題陷阱中，讓外界只注意到韓的負面消息，其參選的理念似乎沒人關心。該評論認為，如何擺脫恐有待韓陣營主動設定議題發動攻擊。

(中時電子報)