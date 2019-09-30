華府智庫台美研究中心執行長、前總統府發言人陳以信與該中心研究員唐欣瑜在美東時間 9月28日，在美國著名外交政策期刊「國家利益」（National Interest）上發表專文，其中指出若華府不願繼續看到台灣的邦交國轉投北京，美需加強介入力度。但華府可能會觸發與北京進一步衝突。他並認為應讓台灣與美中衝突保持距離，台灣才能守住剩餘邦交國。

陳以信等人以台灣與索羅門斷交為例表示，台灣所剩的15個邦交國，恐將成為美中在地緣政治角力下的代理戰場，但最後結果恐怕對華府與台北都有不利。他們認為華府正陷入幫不幫台灣穩固邦交的政策兩難，如欲避免這場代理戰爭升溫，應讓台灣與美中衝突保持距離，鼓勵台灣發展建設性兩岸關係，台灣也才能守住剩餘邦交國，避免淪為美中爆發更大衝突的導火線。

這篇名為「台灣將成美中代理戰爭的戰場？」的文章指出，就程序上而言，台索斷交的過程算是史無前例，因是索國內閣經過三個月評估，復經內閣開會通過的集體決議，並非是領導者突發的個人決定。而三個月的評估時間，足以容許外國政府的介入，因此包括美國與澳洲都試圖干涉阻止。

其中並指出，美國與澳洲的介入最後以失敗收場，不僅展示南太平洋權力動態的轉變，也凸顯美中在此出現一種新型態代理戰爭的可能。而台灣現在所剩15個邦交關係，恐怕成為美中在地緣政治影響力此消彼長的判斷指標。

文章強調，台灣成為美中對抗下新的代理戰場，結果可能利弊參半。一方面可能從中得利，因為台灣可搭便車，讓華府出面幫忙穩固所剩的邦交關係。但也可能成為代理戰爭的受害者，台灣可能終將失去那些依附在美中競爭關係下的邦交國。

陳以信及唐欣瑜也分析兩種情形，如果華府不願繼續看到台灣的邦交國轉投北京懷抱，美國需要加強介入的力度，才可能阻止下個案例的發生。但副作用是，台灣的國際空間狀態，將逐漸被整合入華府的全球佈局目標，這可能會觸發與北京進一步衝突。華府必須認真思考是否真想掀起這場代理戰爭，也必須評估如果北京最終對台灣議題耗盡耐性，這場代理戰爭上升為全面戰爭的可能性。

反之如果華府放任北京對台灣邦交國繼續施展影響力，那就等著看骨牌效應會持續到何時？台灣若非得到華府的強力支援，又不肯改變目前孤立於北京的政策路線，恐怕終將失去所有的邦交國。文章強調，於是最後不管華府幫不幫忙，兩種結果都不會符合美台雙方利益。

作者指出，如果華府希望降低代理戰爭發生的可能性，最佳途徑是讓台灣與美中權力衝突保持距離，並鼓勵台灣設法發展出建設性的兩岸關係，唯如此華府才能從此政策兩難中解脫。台灣也必須能在美中兩強全球爭霸的格局下，採取更為溫和與中立的政策立場，與美中都保持適當距離，好為自己掙脫出一個生存空間。也只有這樣，台灣才能守住邦交國，也避免淪為全球更大規模衝突的導火線。

(中時 )