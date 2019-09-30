中颱米塔來勢洶洶，相鄰的新竹縣、市卻因放假不同調，造成公司及員工困擾，其中新竹科學園區內的瑞昱半導體，廠區正好跨越縣市界線，引發網友熱議該怎麼放假，還有人笑稱要看座位位在縣還是巿，瑞昱半導體笑說，公司地址是新竹縣寶山鄉，因此昨晚就通知同事今天不用上班了。

今天新竹縣停班課，新竹巿則正常上班課，竹科位置正好橫跨縣市交界，讓不少網友質疑竹科內的公司要怎麼放假，尤其是竹科內的瑞昱半導體，廠區跨越縣市界線，尷尬的地理位置讓網友瘋狂發揮創意，有人說放不放假「看你位置坐哪」、「GPS定位好 你辦公室位子屬縣還市」、「座位被切怎麼辦？」而回應最多的是「笑死XD」！

《中時電子報》今致電瑞昱半導體，瑞昱笑說，是否放颱風假不必看座位是在新竹巿或新竹縣，公司的地址是新竹縣寶山鄉，因此昨晚新竹縣宣布停班停課後，就已通知同事今天不用上班了。

(中時電子報)