香港歌手何韻詩，昨天來台出席「九二九台港大遊行」，未料受訪時被統促黨人士潑紅漆，事後她在臉書報平安，並揚言對兩名兇嫌提告，更呼籲大眾：「各位，別再旁觀了，馬上行動吧，就是現在」。

何韻詩表示昨天遭人潑紅漆，不僅洗不掉之外，皮膚更被殘留物刺到紅紅腫腫，但若這樣讓更多人明白台灣和香港的處境，也算是一個意外的公義彰顯，此外更強調已決定對兩名兇嫌提告，對於外界好奇不過就拘留幾十天、罰些錢，基本上無法達到嚴懲作用，對此何韻詩駁斥若大家怕麻煩不提告，只會造就他們囂張狂妄的行徑，不僅會縱容更多類似事件發生，也會有更多人受害。

何韻詩臉書全文。（圖／何韻詩臉書）

此外何韻詩表示香港人過去三個多月的努力和堅持，把暗藏的醜陋從深層翻出來，也讓狐狸尾巴展露於世界前，因此呼籲外界：「關鍵就在現在，過了這個最好時機，下個機會不知道什麼時候會到來，別再旁觀了，馬上行動吧」，至於何韻詩目前則是已經順利返港。

(中時電子報)