監察院今日公布最新一期《廉政專刊》，經濟部次長王美花與配偶金管會主委顧立雄這次申報財產內容，顧立雄與配偶王美花，存款少了180多萬元，但債務也少了560多萬元，顯示王美花與顧立雄這對內閣財經首長夫妻還債能力很強，不虧是財經首長。

王美花這次申報的財產與上次顧立雄申報相比，相差不大，前次顧立雄申報時新增一筆總價1億3千多萬元的房產，並因購屋增加貸款餘額1千多萬元，這次申報時不到250萬元，顯示，財務管理能力很強。

而王美花在珠寶字畫欄位申報的總額與前次申報同為為576萬元，沒有變化，包括收藏沈東榮、鄭自才、楊興生等人畫作、高爾夫球、手錶和手鐲等都沒變，有價證券的總額則從340多萬元小增9萬多元為350多萬元。

此外，桃園市長鄭文燦更正申報位於桃園蘆竹、台北及多筆土地與房產，新北市長侯友宜則更正申報副市長期間申報的財產，包括一筆位於嘉義的土地，及三筆總額近500萬元在配偶任美鈴名下的存款，以及同樣在任美鈴名下總額逾1500萬元的債券。

(工商 )