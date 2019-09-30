退出國民黨的無黨籍北市議員鍾小平，將代表「郭家軍」投入新北市立委第一選區（淡水、八里、三芝、石門、林口、泰山），而他在30日接受電台專訪時強調，他是以郭台銘盟友身分投入，並支持郭柯聯盟，順道痛批國民黨已沒有方向感，「若總統參選人韓國瑜穿個黑衫走進反送中隊伍，蔡英文總統當場就七孔流血而亡！」

新北市第一選區立委參選人有國民黨洪孟楷、民進黨呂孫綾、時代力量張衛航及鍾小平，鍾小平表示，他是石門老梅村出生，戶籍已遷回石門，郭幕僚高虹安分析淡水20至49歲年輕人口占58％，是全台最年輕的地方，60歲以上只有22％，這區是郭柯聯盟票最多的，且郭家軍是拿民進黨2票、國民黨1票，他參選應該是對民進黨不利。

主持人問，鍾小平以前曾提倡罷免台北市長柯文哲，去年又和韓國瑜掛看板，如今改支持郭柯聯盟，被聽眾痛批是政治變色龍。鍾小平不以為意說，柯3年前做得很爛、倒行逆施，後來逐漸做好，他提議編列的800億青年住宅也有做；另外他今年6月遭到吳敦義和北市黨部主委黃呂錦茹無緣由開除黨籍，現在退黨的他，想支持誰就支持誰。

「國民黨被吳敦義毀掉！」鍾小平說，吳敦義當初想選總統民調卻只有1％，所以找韓來當工具人，搞掉被看好的朱立倫，怎料後來郭台銘又出來，國民黨被吳敦義搞掉全盤皆輸，最該開除黨籍的是吳自己；現在國民黨早已沒有方向感，當反送中時，候選人都不吭聲，「建議韓國瑜穿件黑衫在隊伍裡走，當場蔡英文就七孔流血而亡！」

至於如何勝選？鍾小平指出，原本他是要選中正萬華立委，但因為郭柯聯盟只能推1個，所以民眾黨推徐立信，如今他回鄉選立委，反而勝率更高，自己除了募款募糧外，郭台銘也要很用力支持，郭除了會和他合掛看板，他也邀請郭柯「雙母雞」來遊街。

談到郭家軍布局，鍾小平透露，周守訓是立委提名業務的召集人，郭幕僚郭昕宜、蔡沁瑜、李縉穎都會選，郭家軍投入的選區都是都會區、年輕人上班族多的地方。

至於是否辭議員？鍾小平說，目前不會辭，但現在已遷了戶籍，只要戶籍離開4個月就失去議員資格，他就照法令來。

(中時 )