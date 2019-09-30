中度颱風米塔來勢洶洶，關於新竹縣市停班、停課不同調，新竹市長林智堅臉書遭網友洗版。對此，行政院長蘇貞昌今（30日）上午表示，這屬於地方縣市首長職權，尊重縣市首長判斷，期盼讓民眾、學生等不會有不便的地方。

新竹市政府昨晚間宣布，由於風雨未達放假標準，今（30日）正常上班、上課，與新竹縣政府宣布停班、停課「不同調」。行政院長蘇貞昌表示，這屬於地方縣市首長職權，尊重縣市首長判斷。

蘇貞昌提到，不曉得當時新竹市與新竹縣如何做決定，還是希望縣市首長能夠針對地方情況，讓民眾、學生等都不會有不便的地方。

另外，蘇貞昌在中央災害應變中心主持工作會報時，與花蓮縣政府連線時乾等12分鐘，媒體詢問是否特別針對「花蓮縣」，蘇貞昌表示，沒有針對花蓮縣政府，是要求災變中心同仁對於所有規定、作業流程、機具等，都要做到最好，「我是要求我們自己」

蘇貞昌表示，地方縣市政府都很認真，後來也有與花蓮縣政府視訊連上，大家都有重視、很認真，非常值得肯定，每一個縣市的情況不太一樣，大家分頭來做最好的處理。

(中時 )