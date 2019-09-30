受米塔颱風影響，交通部航港局表示，截至上午10點，今（30）日共有11航線、42航次停航。

停航航線包括基隆-馬祖停航1班、馬祖福澳-福州琅岐4班、北竿白沙-福州黃岐4班、南竿-莒光4班、高雄-馬公1班、布袋-馬公7班、富岡-綠島4班、富岡-蘭嶼2班、後壁湖-蘭嶼4班、東港-小琉球10班、鹽埔-小琉球1班。

(中時 )

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