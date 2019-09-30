米塔颱風來襲，新竹縣、市放假不同調！新竹市長林智堅昨天深夜宣布新竹市正常上班上課後，臉書被灌爆，罵聲四起，關閉留言功能。30日新竹地區幸好風雨都很小，林智堅指出，放不放假是依據消防局、氣象局的專業評估來判斷。

林智堅說， 每一次有颱風，新竹市政府都是嚴陣以待，與市民一起及早做好防颱準備，這次米塔颱風來襲，呼籲市民朋友颱風期間盡量注意颱風動態。

林智堅指在這次應變中心消防局簡報中可以知道，這一次颱風可能會帶來比較大的風勢，雨量雖然不大，不過過去經驗告訴我們，颱風瞬間雨量過大時，容易造成積淹水問題，因此還是嚴陣以待。

林智堅說明，到底是不是放颱風假，一直以來標準都是一致的，都是依據消防局、氣象局的專業評估來判斷，截至宣布新竹市繼續上班上課的時間點，所得資訊都是新竹市沒有符合停班停課的標準，這一切都是依照專業來做決定。

林智堅強調，每次颱民眾最關心隔天是否要放颱風假，新竹市政府一切都照氣象局專業評估，只要符合停班停課標準，就停班停課，不符合停班停課標準，就宣布上班上課，這都照專業評估。

(中時 )