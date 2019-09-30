有花蓮縣民理性分析表示，氣象局一早7時才發布緊急加報，縣府時隔半小時即宣布停班、課消息，已是非常快速。（翻攝畫面／王昱凱花蓮傳真）

中颱米塔侵台，花蓮縣政府一早評估氣象局警急加報，宣布全縣緊急停班停課。但颱風假消息一出卻引得民眾大罵，紛紛表示，都已經出門上班、上課，現再又要回家，真的很不便民；也有理性縣民為縣府說話，氣象局早上7點才緊急加報，縣府最新評估當然會較晚。

花蓮地區昨晚風平浪靜，午夜後開始下起雨來，淩晨時分雨勢漸大，許多縣民都在等著縣府是否臨時宣布停班、停課，但已屆上班時分還是苦等不著，只好冒雨出門。不料上午7點半時縣府臨時宣布停班、課消息，引起不少民眾反彈。

「剛送小朋友去學校，現在又要接回來？」，民眾在臉書社團中大罵縣府擾民，大家都已出門才宣布，搞得所有學校都打來要家長接小朋友，整個混亂不堪。也有人說「寧可放錯！不可錯過」，指出颱風路徑預估8成會侵襲花蓮，為何昨晚不宣布，非得等到今早出門後才通知。

但也有不少網友理性分析，氣象局早上7點才緊急加報，縣府評估也需要時間，縣府時隔30分鐘便通知停班、課消息，加上評估、討論與宣布時間，已是非常神速。

還有人說，颱風路徑本就是預估值而已，真正會直撲、擦邊或是根本略過花蓮地區，縣府哪有辦法知道，況且昨天真的無風無雨，大嘆縣府團隊難做，放假有人罵、不放假也有人罵。

(中時 )