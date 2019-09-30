希臘列士波斯島摩利亞難民營今天發生大火，造成至少2移民喪生。大火更引發憤怒居民暴動。

雅典通訊社（Athens News Agency）引述警方消息來源報導，列士波斯島（Lesbos）上的摩利亞（Moria）難民營發生大火，造成一名婦女與一名孩童死亡。當地難民營早已人滿為患。

婦人遺體送到島上的綜合醫院，而孩童遺體則由移民送交主管當局。

根據法新社記者，營區內火勢已由空中消防機撲滅。大火發生時，憤怒群眾引發暴動，警方隨後動用催淚瓦斯來控制情勢。

目前還不清楚實際傷亡人數。一名阿富汗移民目擊者表示，大火延燒到6、7個貨櫃屋，有3人喪命。

這名15歲的目擊者說：「我們發現兩個孩童完全燒焦，還有一名婦人也死了。我們將兩個孩子用毯子包裹起來，送到消防隊去。」

警方在聲明中說，有兩處分別竄出火苗，暴動就發生了。先是營區外著火，再來是營區內，兩處起火點發生時間相距約20分鐘。

儘管當地警方消息來源表示，情況已恢復平靜，但當局還是從雅典增派人力，搭著軍機抵達，以協助控制情勢。

摩利亞營區進僅能容納3000人，但至今卻收容約1萬3000人。

這個營區儼然是座小鎮，聯合國難民署搭帳篷收容約8000人，帳篷分散蔓延到附近摩利亞村莊的橄欖園。其餘人則以貨櫃為家。

(中央社)