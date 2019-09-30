中颱米塔影響 北市30日停收垃圾 10:062019/09/30 中時 張立勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 米塔颱風來襲，北市30日停收垃圾。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市環保局30日表示，依據中央氣象局預報資料顯示，中颱「米塔」持續朝台灣逼近，颱風暴風圈將於今日晚間通過北台灣，在米塔颱風暴風圈範圍內，北市已宣布今停班停課，為顧及市民及清潔隊員人身安全，今日暫停收運垃圾（含廚餘及回收物）。 環保局表示，請市民暫時將垃圾貯存於家中，不要排出，更不要任意丟棄，以免影響環境衛生及堵塞水溝造成淹水災情，如民眾欲得知垃圾收運相關訊息，可至市府及環保局官方網站查詢。 (中時 ) #垃圾 #環保局 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市1-3期大型柴油車 免費檢驗 04:102019/09/26 地方新聞 苗栗山城環保大使今選拔 300多名學生角逐 11:102019/09/28 生活 不忍了！遭韓粉怒罵垃圾 黃捷開告 13:092019/09/28 政治 米塔路徑再偏西 撲台率大增！這時段風雨最可怕 17:322019/09/28 生活 米塔颱風不斷增強 氣象局發布海上颱風警報 09:332019/09/29 生活 翻垃圾桶淘金 7年後辭職卯起來撿 14:442019/09/29 搜奇 颱風米塔逼近 氣象局：今晚8時30分發陸警 17:392019/09/29 生活 宣導報廢二行程機車 中市府加碼20萬獎金 20:292019/09/29 生活 米塔升格中颱！桃園、新北、宜蘭明嚴防大豪雨 21:102019/09/29 生活 颱風來襲醫院暫停門診 長庚設有颱風特別門診 00:022019/09/30 生活 生活熱門新聞 竹市風力達放假標準卻不放 林智堅臉綠了 - 生活 颱風最新動態 氣象局：路徑西修 陸警增加馬祖 - 生活 不斷更新》連江縣中午12時起停班課 新竹市晚上6時跟進 - 生活 北台灣僅竹市上班課 9／30全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 小英64億振觀光 遭轟倒閉陷阱 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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