台北市環保局30日表示，依據中央氣象局預報資料顯示，中颱「米塔」持續朝台灣逼近，颱風暴風圈將於今日晚間通過北台灣，在米塔颱風暴風圈範圍內，北市已宣布今停班停課，為顧及市民及清潔隊員人身安全，今日暫停收運垃圾（含廚餘及回收物）。

環保局表示，請市民暫時將垃圾貯存於家中，不要排出，更不要任意丟棄，以免影響環境衛生及堵塞水溝造成淹水災情，如民眾欲得知垃圾收運相關訊息，可至市府及環保局官方網站查詢。

(中時 )