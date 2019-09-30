在「不成熟朋友聚」中與會者透過桌遊「祕寶商人」，實際練習如何銷售，創造業績。（蜂創國際提供／台中馮惠宜傳真）

為了協助年輕人看見與被看見，曾經多次創業的八年級生韓采恆創立了「不成熟朋友聚」，將一群原先不認識彼此的年輕人集結在一起，共同認識、學習，甚至交換資源，日前在藝創客交流空間再度登場，並且結合「祕寶商人」桌遊讓30多位參與者透過遊戲方式學習如何做超級業務員。

不成熟朋友聚從2016年開始，已經媒合了數對戀人、成交了數筆生意，並幫許多年輕人找到工作。

韓采恆現職是蜂創的創辦人，她在大學畢業不到一年就邁入創業，其間面臨許多挑戰，創立不成熟朋友聚，是希望整合平台，讓年輕朋友有機會擴展不同領域，彼此學習、鏈結資源。

在這場聚會中，也邀請兩位業界大師─好品牌事物所總監蔡文旗與善勝科技股份有限公司總經理許克銘，分享「創造價值，提高獲利」與「高效談判，締造業績」主題，並於專題演講後再讓與會者參與蜂創自行開發的銷售型桌遊「祕寶商人」，實際練習如何銷售，創造業績。

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