米塔颱風來勢洶洶，全台多個縣市因此停止上班上課，但仍有許多百貨公司業者要求專櫃人員造常出勤。專櫃暨銷售人員工會今天表示，目前橫跨立法院多個政黨共有7個版本的防災假版本，但目前卻躺在朝野協商中，若未在本會期通過，將會因屆期不續審被退回。

「最後會期，火速通過」，專櫃暨銷售人員理事陳涵表示，在上一次利奇颱風來襲時，全台也有多個縣市停班停課，但以台北市為例，多數百貨公司仍正常上班，勞動部卻以天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點為由不願訂定防災假，不知道有多少的櫃哥櫃姐冒著風雨被迫上班，如果防災假通過，那雇主若要要求勞工上班得要提供交通津貼、雙倍薪資等，保障勞工權益。

台北市產業總工會理事長鄭雅慧說，民進黨政府2年前在相當短的時間就再度修勞基法，那立委皆有共識的防災假卻遲遲未通過。

婦女新知倡議部主任周于萱表示，今天許多服務業店家雖然提醒民眾做好防災準備，卻一面正常營業，難道勞工出門沒有危險？勞工就不用做好防颱準備嗎？況且目前許多勞工若選擇在颱風天不出勤，雇主會以扣薪或扣假為由，防災假僅是讓勞工有合法休假的權利。

出席該記者會的國民黨立委蔣萬安表示，在他擔任衛環委員會召委時，送出委員會，現在只差最後一哩路，但遲遲未能通過。他認為，國家應用一致的態度，面對所有勞工朋友，不能僅有公務人員合法不出勤，勞工卻要冒著風雨出勤。

(中時 )