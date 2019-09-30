台北市長柯文哲28日時表示，「扣掉統獨、藍綠兩黨沒什麼不一樣，但國民黨的餐桌禮儀比較好！」疑似在暗諷民進黨「吃相難看」，對此，行政院長蘇貞昌今（30日）回擊，因為民進黨台灣主權才得以保障，不容任何人恥笑、講風涼話。

柯文哲28日與美麗島電子報董事長吳子嘉在高雄義大皇家劇院舉辦「柯粉見面會」，會中柯文哲提到，扣掉統獨藍綠兩黨沒什麼不一樣，但國民黨的餐桌禮儀比較好。

行政院長蘇貞昌今（30日）上午8時許前往中央災害應變中心主持第4次工作會報，針對柯文哲的談話，蘇貞昌強調，民進黨一代一代，大家不惜犧牲個人自由，打破國民黨當年威權統治，黨禁、報禁等限制言論自由手段，如今台灣才有民主、自由、開放，台灣主權才得以保障。

蘇貞昌表示，民進黨政府非常盡心盡責、結合國人期待，維護台灣主權，讓台灣可以能獨立自主，可以在國際社會有一席之地，不容任何人恥笑、講風涼話。

(中時 )