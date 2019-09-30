中央氣象局已於29日晚上發布中度颱風米塔陸上颱風警報，颱風逼近，對台灣逐漸構成威脅，基隆市警察局表示，警員巡邏行經信義區六合街時發現路樹倒塌，影響行人。(基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真)

中央氣象局已於29日晚上發布中度颱風米塔陸上颱風警報，颱風逼近，對台灣逐漸構成威脅，台電基隆區營業處表示，今日適逢大潮期間，沿海地區又易有較強陣風，提醒民眾盡早做好防颱準備(台電基隆區營業處提供／吳康瑋基隆傳真)

中央氣象局已於29日晚上發布中度颱風米塔陸上颱風警報，颱風逼近，對台灣逐漸構成威脅，基隆市警察局表示，警員巡邏行經信義區六合街時發現路樹倒塌，影響行人，便立即擺設交通錐、設置封鎖線，即時封閉受影響路段，防範用路人遭受危害，但路樹若遭強風吹襲斷裂，非常有可能達傷路人，及壓斷電線桿導致斷電，警局提醒民眾切勿在強颱來襲時，在外行走避免砸傷。

台電基隆區營業處也表示，今日適逢大潮期間，沿海地區又易有較強陣風，提醒民眾盡早做好防颱準備，尤其是慎防豪雨淹水，抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，並防範地下室淹水影響搶修。另外，為避免遭強風吹落損壞電線而發生斷線或停電，請預先固定招牌看板、取下懸掛物，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電來處理，切勿自己撿拾或碰觸，避免觸電。

台電也補充說明，針對颱風造成的停電事故，也將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過停電範圍、電力受損程度、交通路況及風雨情況等因素，仍會影響搶修時間長短及進度。

(中時 )