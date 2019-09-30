政府推動新南向政策，教育部也將新住民語納入十二年國教課綱，並訂定「補助高級中等學校新住民子女國際交流作業要點」，鼓勵高中職新住民子女進行國際文化參訪，藉此深化語言潛在優勢，以在未來有更大職場競爭力。

台南高商向教育部國教署爭取補助108年赴越南進行新住民子女教育與文化交流活動，獲核定通過。日前由學校圖書館主任帶領師生共18人出發飛往越南胡志明市參訪。

其中，觀光科李同學因曾在胡志明市讀小學，加上平常也勤於和媽媽學習越語，已具備流暢的越語能力，參訪時讓越南當地接待人員相當驚豔，表示相當親切，也盛讚李同學未來前途發展一定不可限量。

李同學表示，他平常會跟媽媽學習越語，這趟行程能幫大家用越語溝通，實在很開心。而學校交流與臺商企業參訪的各項活動，也讓他打開不同的視野。未來他會更努力學習越語，讓自己未來的職涯發展有無限可能。

台南高商此行參訪越南，除讓新住民子女有機會與越南親人相聚，也向當地學校展現新住民學生的各種才藝；越南專門生產製造並研發創新蜂巢紙的台商企業Innopac謝德奎夫婦，也熱情接待參訪廠區，讓學生瞭解國際循環經濟趨勢。

此外，謝德奎夫婦還聯繫當地的天主教特教學校，舉行一場「母鄉送愛‧越南國際服務學習」活動，台南高商學生與該校聾啞學生開心互動，進行認識台灣遊戲等活動，並運用在台灣所學進行書畫團扇、手縫書札體驗課程，以及自製臺灣美食道具，介紹珍珠奶茶、鳳梨酥、太陽餅等台灣名產給該校特教生。

台南高商校長黃耀寬積極推動新住民子女教育與文化交流，他表示，透過國際教育與交流的推動，讓新住民子女有更多元的語言學習環境，發揮跨國文化的成長背景優勢。

(中時 )