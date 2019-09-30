米塔颱風來襲，雖尚未風大雨大，但新北市烏來福山部落在上午8時57分傳出114戶停電消息，因位處偏遠，台電緊急上山搶修中。新北市長侯友宜上午也將至汐止、深坑地區視察，全力防災。

據天氣風險公司預測，米塔颱風上午10時暴風圈會接觸台灣東部陸地，下午3時新北市會進入暴風圈，風雨漸強，今晚到明天清晨影響最劇烈，預計明日傍晚5時許才會脫離暴風圈。

台大天災中心也分析，新莊、新店、汐止與五股地區低窪地區易有積淹水狀況，新店直潭、屈尺在10月1日凌晨1到2時可能發生溢堤，烏來攬勝橋可能在今下午2時達二級警戒，龜山橋可能在晚間8時達二級警戒。

新北市長侯友宜也將在上午前往汐止、深坑視察，侯友宜說，汐止、深坑這幾天山坡雨量達到一定程度，造成汐止道路崩坍，他要親自去了解有無改善，他也會與另外三位副市長並肩作戰。

侯友宜提醒，新北市幅員遼闊，如果米塔颱風可能登入，會在雙溪、貢寮與瑞芳之間，提醒雨量超過500毫米，會造成民眾傷害，一定要更提高警覺。

(中時 )