因應米塔颱風來襲，臺北市政府將於30日下午1時起開始關閉河川疏散門，下午2時開始拖吊未駛離河川區的車輛，下午3時將疏散門全部關閉，請車主儘速將車輛駛離河川區，以免遭受拖吊及裁罰；另請民眾進行自主防災，預先清除自家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通，並裝設防水閘門，若未裝設防水閘門的民眾，則可先至各區公所領取沙包堆疊以防止住家或地下室發生積淹水。

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