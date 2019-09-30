台北市下午1時關閉河川疏散門 下午2時起拖吊 10:292019/09/30 中時 游念育 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應米塔颱風來襲，臺北市政府將於30日下午1時起開始關閉河川疏散門，下午2時開始拖吊未駛離河川區的車輛，下午3時將疏散門全部關閉，請車主儘速將車輛駛離河川區，以免遭受拖吊及裁罰；另請民眾進行自主防災，預先清除自家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通，並裝設防水閘門，若未裝設防水閘門的民眾，則可先至各區公所領取沙包堆疊以防止住家或地下室發生積淹水。 停車資訊查詢專線27590666轉6401~6406 (中時 ) #河川區 #拖吊 #防水 #民眾 #閘門 也許您會感興趣 推薦閱讀 提供屋頂防水、隔熱解決方案 阿布防水工程 技術高超 04:102019/09/26 投資理財 強笙固泥牆 最佳的防水添加劑 04:102019/09/26 產業特刊 駕駛注意！北市晚間8點河川區車輛「只出不進」 18:472019/09/29 生活 生活熱門新聞 竹市風力達放假標準卻不放 林智堅臉綠了 - 生活 台東東河等3鄉上午10時起停班課 周一全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 颱風最新動態 氣象局：路徑西修 陸警增加馬祖 - 生活 北台灣僅竹市上班課 9／30全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。