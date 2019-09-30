YouBike今天上午10時起 暫停營運 10:372019/09/30 中時 游念育 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因米塔颱風來襲，YouBike微笑單車今日上午10時起暫停營運，恢復時間另行公告，客服電話：1999轉5855或youbike官網。 (中時 ) #營運 #今日 #公告 #客服 #電話 也許您會感興趣 推薦閱讀 高市青年局保留職缺 向北漂公務員招手 04:102019/09/26 地方新聞 求職女這動作 面試官怒回：沒缺了 09:542019/09/26 日常 慶祝「十一」 陸火箭軍視頻亮相多種新型導彈 00:062019/09/27 軍事 川普電話門醜聞擴大 白宮被控滅證 15:452019/09/27 國際 林國慶接新住民電話 「非自願」幫大立委拍廣告 14:032019/09/27 政治 美對兩岸半導體廠啟動337調查 台積電在列 22:312019/09/27 財經 晟德轉投資澳優 祭1億港元買庫藏股 04:102019/09/28 證券．權證 韓國瑜民調慘輸 洛杉基爆真相？ 08:232019/09/28 政治 捲入川普電話門醜聞 傳美駐烏克蘭特使辭職 12:042019/09/28 國際 電話門延燒 俄促美不要公布川蒲通話內容 14:492019/09/28 國際 生活熱門新聞 竹市風力達放假標準卻不放 林智堅臉綠了 - 生活 台東東河等3鄉上午10時起停班課 周一全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 颱風最新動態 氣象局：路徑西修 陸警增加馬祖 - 生活 北台灣僅竹市上班課 9／30全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。