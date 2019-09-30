台中27歲王姓女子日前遺失手機，因手機裏有珍貴的記憶與照片，讓她輾轉難眠，翌日一早即到派出所報警，受理員警透過警用系統，發現前晚有民眾拾得符合描述的手機送來派出所，一查之下果然就是王女的手機，王女見到毫髮無傷的手機，淚水馬上決堤，笑中帶淚向員警道謝。

手機對現代人來說，是不可離身的重要物品，更是儲存重要回憶的藏寶箱；台中市警察局第三分局東區分駐所警員溫睿瑜9月27日上午7時遇王女焦急的到派出所報案，指稱26日下午手機掉了之後就一直找不到，希望警方能調閱定位點的監視器協助找尋。員警一邊安撫王姓女子，一邊調閱監視器及警用系統尋找手機下落，沒多久就發現前晚所內有同事受理民眾拾得手機案，拾獲地點及手機廠牌、特徵都相當符合王姓女子的描述。

溫員向受理報案的同事詢問後順利取得手機，打開一看果然就是王女遺失的手機。原來員警深夜受理報案，擔心深夜聯繫會打擾民眾，原欲等到天亮再通知失主，沒想到王女也至同一派出所報案，幸運地迅速取回自己的手機！

王女子看到自己的手機完好無缺，開心地當場喜極而泣，感謝熱心民眾送交警方，更感動由於警方鍥而不捨的細心與熱心，才能迅速幫她找回重要的手機。

(中時 )