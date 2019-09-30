想學佛嗎？10月起，法鼓文理學院人文社會學群、佛教學系均將開放推甄報名，109學年共計有48個碩士名額，採國立大學收費，碩士生每學年還可申請3到6萬元獎助學金。

為21世紀人類社會，設立一座實踐倫理、品德教育的高等學府，是創辦法鼓山的聖嚴法師畢生心願。因此，法鼓文理學院多有海外人士，慕名前來留學。今年10月起，法鼓文理學院人文社會學群、佛教學系均將開放推甄報名。

法鼓文理學院109學年共計有48個碩士名額，考前需繳交自傳及學習計畫書；錄取後，校方將提供多項優渥獎助，支持學生安心求學。此外，校方更常年安排海外實習、舉辦國際學術論壇，協助研究生開拓視野、發揮所學。

法鼓文理學院表示，目前該校學雜費仍採國立學校收費標準，出家眾學費則由法鼓山護持，每學年研究生還可申請約3至6萬元的服務奉獻或獎助學金。該校人文社會學群還將於10／19(六)下午1點半，在北市法鼓德貴學苑舉行招生說明會。入學考試洽詢專線：(02)2498-0707轉5416(佛教學系)；5202、5313(人文社會學群)。簡章下載及資料登錄：(http：／／www.dila.edu.tw／Admission)。

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