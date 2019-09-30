「弗氏玻璃蛙」身上主要為綠色，最大外貌特點就是腹部如玻璃般的透明皮膚，可以清楚看到內部的臟器及血管，親眼觀察過玻璃蛙的人，都會驚呼好神奇、好可愛喔！「苔蘚蛙」則是身上布滿像苔蘚般的青色、綠色或咖啡色突起物，讓牠們能與生活環境融為一體，看起來就跟石頭上的苔蘚一模一樣。這兩種特殊的動物好朋友都受到民眾熱烈期待，現在終於千呼萬喚始出來，在兩爬館工作團隊的努力下，讓兩種蛙蛙有機會跟大家見面！

「弗氏玻璃蛙」蝌蚪。（台北市立動物園提供）

為了讓幼蛙有安全、舒適的生活環境，並方便遊客觀察，保育員非常用心設計及佈置專供兩種蛙生活的迷你展示環境，，讓民眾走到兩爬館入口處時，就有機會觀察到這兩種特殊的小型青蛙。這次與大家見面的都是園內自行繁殖的個體

「玻璃蛙」和「苔蘚蛙」聯合現身，保證讓各位想一睹蛙蛙芳蹤的遊客睜大眼睛，找得很辛苦。（台北市立動物園提供）

貌。由於「玻璃蛙」本身就是非常小型的蛙類，而「苔蘚蛙」則還是小朋友，所以體形還很迷你、很鮮豔，因此保育員還特別配合牠們小小的身體，精心設計了適合其體型的照養環境，民眾透過這樣的環境，也有機會好好地觀察這二種蛙類的模樣。

「苔蘚蛙」身上布滿像苔蘚般的青色、綠色或咖啡色突起物，看起來就跟石頭上的苔蘚一樣。（台北市立動物園提供）

「弗氏玻璃蛙」主要分布在中南美洲溫暖的熱帶雨林中，是夜行性及樹棲型的蛙類，身上主要為綠色，因身體透明，移動時會隨著四周環境改變體色，可以完全的融入環境，平常休息的時候，也喜歡完全「黏」在樹葉的背面，天敵並不容易發現牠們。「苔蘚蛙」則主要多分布在越南境內，棲息在熱帶或亞熱帶潮濕的森林、溪流或岩石區域，這些地方，常有苔蘚的生成，在長期演化過程中，苔蘚蛙就逐步將外形融入類似的環境中。

「苔蘚蛙」蝌蚪。（台北市立動物園提供）

這兩種蛙共同的特點就是非常不容易被發現，因此，希望各位遊客有機會到兩爬館來試試自己的眼力，看看是否可以找到牠們?但最重要的是大家一定要注意參觀禮儀，不要隨意拍打玻璃，讓小蛙蛙有舒適的生活環境喔!透過與蛙的近距離接觸，也希望喚起大家對蛙類保育的重視，唯有好的環境，才能讓可愛的蛙蛙，能夠繼續生活下去喔！

台北市立動物園兩棲爬蟲動物館有新朋友跟大家見面囉！「玻璃蛙」和「苔蘚蛙」聯合現身。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)