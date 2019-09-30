曾捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧，在臉書發文表示，最近他喜歡找一些年輕人聊天，希望能用自身強大的氣場，解掉一些他們身上的毒素，順便聽聽他們在想些什麼。有年輕人問「台灣真的沒有希望了嗎？」他回答「怎麼會没有，只要讓民進黨從這個地球上消失，台灣的未來充滿了希望！」

夏春湧說「前兩天有個孩子問我，他說：我們這一代的年輕人最可憐！我說：其實你們可以是最幸福的一代，只是你們做了錯誤的選擇！」他告訴年輕人「所有上一代的父母，都是從艱困的環境中成長，一生的努力都放在孩子身上，給了你們最好的生活條件，給了你們無限的未來，也許來的太容易，也許你們太不珍惜，青春的躁動，讓你們選擇了錯誤的方向，和社會對立，對是非模糊；和世界區隔，對自我膨脹。只會動嘴而不會用腦，顧影而自憐，自大而無知，這又豈是用『可憐』能形容的！」

年輕人又問:「我們未來的方向在那裡？」夏春湧說:「那有什麼方向？當一個人蒙著眼睛閉上耳朵，對世界的趨勢不聽不看，甘願做一隻井底的青蛙，你能找得到方向嗎？如果你們能跳出水井，看看這個世界有多大，自然就能看得到方向！」

年輕人再問：「台灣真的沒有希望了嗎？」夏春湧回答他：「怎麼會没有，只要讓民進黨從這個地球上消失，台灣的未來充滿了希望！」

夏春湧說「我喜歡跟年輕人聊天，因為只有藉這個機會，才能糾正他們一些錯誤的觀念。他們都被這個社會的風氣帶壞了，每天生活在欺騙、煽動、洗腦、抹黑的氛圍中，沒有人告訴他們真相，他們又如何看得清方向?沒有人敲醒他們的迷思，又怎麼會找得到未來！」

(中時電子報)