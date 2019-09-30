米塔颱風來襲，新北市下午開始風雨加劇，新北市環保局宣布今日下午及晚間停止垃圾收運服務，原本週一早上有收運的路線，清潔隊員將加班收運垃圾，因新北市部分區域靠近山區與沿海，上午加收地區倘風雨增強，將視情形局部調整提早停止收運垃圾。

環保局呼籲，停收期間請勿把家中垃圾隨意棄置路邊，以免造成環境髒亂及危害公共安全。有關垃圾收運即時訊息，將透過市府災害應變中心、環保局網站、新北樂圾車、新北i環保臉書粉絲專頁、里長廣播及電視跑馬燈公告，請民眾多加留意。

(中時 )