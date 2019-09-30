米塔來襲 新北下午晚間停止收運垃圾 10:502019/09/30 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市今下午與晚間停止收運垃圾。（新北市環保局提供／資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 米塔颱風來襲，新北市下午開始風雨加劇，新北市環保局宣布今日下午及晚間停止垃圾收運服務，原本週一早上有收運的路線，清潔隊員將加班收運垃圾，因新北市部分區域靠近山區與沿海，上午加收地區倘風雨增強，將視情形局部調整提早停止收運垃圾。 環保局呼籲，停收期間請勿把家中垃圾隨意棄置路邊，以免造成環境髒亂及危害公共安全。有關垃圾收運即時訊息，將透過市府災害應變中心、環保局網站、新北樂圾車、新北i環保臉書粉絲專頁、里長廣播及電視跑馬燈公告，請民眾多加留意。 (中時 ) #垃圾 #新北 #環保局 #收運垃圾 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市1-3期大型柴油車 免費檢驗 04:102019/09/26 地方新聞 DIY香蕉飯、秋天採柚趣！新北農家DO一日 03:372019/09/28 旅遊 新北26道古禮祭孔 沙琪瑪變身智慧牛毛 10:442019/09/28 生活 新北美食嘉年華 逾千人同歡 04:102019/09/29 地方新聞 新北環保兩用袋 宣洩垃圾話 04:102019/09/29 《旺來報》 翻垃圾桶淘金 7年後辭職卯起來撿 14:442019/09/29 搜奇 新北農漁民長者免費健檢開跑 加強肺及心血管檢查 16:022019/09/29 生活 新北印尼文化嘉年華 嗨翻市民廣場 17:092019/09/29 生活 米塔颱風新北二級開設 10點前宣布是否停班停課 18:292019/09/29 生活 新北印尼嘉年華 舞后搖擺萬人嗨 04:102019/09/30 地方新聞 生活熱門新聞 竹市風力達放假標準卻不放 林智堅臉綠了 - 生活 台東東河等3鄉上午10時起停班課 周一全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 颱風最新動態 氣象局：路徑西修 陸警增加馬祖 - 生活 北台灣僅竹市上班課 9／30全台颱風假一覽表看這裡 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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