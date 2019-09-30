新北市汐止區一名林姓男子(23歲)，為了幫乾妹妹喬1萬多債務，與乾妹妹債主鄭姓男子於網路相約談判，今日(30日)凌晨3時許，林男帶著友人王男(21歲)與債主鄭姓男子(20歲)等3人相約汐止中興路談判，雙方一言不和，鄭姓男子突拿出棒球棒痛毆林男及王男，警方立刻到場壓制5名男子，將人帶回派出所偵訊，事後雙方都不提告，但仍將依社維法進一步偵辦。

據了解，這起事件起源於林姓男子的王姓乾妹妹在外欠債約1萬多，他們與鄭男雙方已為這件事吵過好幾次，今凌晨兩方人馬又在網路上吵起來，鄭男帶著2名友人到場，一看到王男與林男，立刻持著棍棒毆打2人，王姓男子後腦杓擊中，造成擦挫傷，但無生命危險。

警方表示，當時派出所員警正好在附近巡邏，一發現有鬥毆事件，立刻呼叫支援到場壓制在場５人，經了解是因債務起了糾紛，事後雙方人馬都不提告，但仍將依社維法進一步偵辦。

(中時 )