《後宮甄嬛傳》飾演「寧貴人」的女星熱依扎，因為精湛演技備受矚目，不過日前現身機場時，竟穿著超低胸細肩帶背心，讓她豐滿上圍呼之欲出，未料竟引起部分網友砲轟，讓她駁斥某些人的智慧「還沒有開化」。

熱依扎現身機場時，只見她帶著墨鏡穿著黃色細肩帶背心，而背心超低胸設計，讓一對豐滿雪乳呼之欲出，深邃事業線更是若隱若現，未料此身火辣裝扮卻慘遭網友砲轟，狠酸她身材差還硬要搏版面，還因此登上微博熱搜，讓她感概：「如果不是靠演技走到熱搜，對演員來說有什麼開心的呢」？近日受訪再度提到此事，她則反擊批評的人「智慧還沒有開化」，畢竟多元社會應該要能包容「穿衣自由」。

熱依扎微博全文。（圖／熱依扎微博）

此外熱依扎昨天在微博再次強調，沒有一個採訪是求來的、没有一個熱搜是自我操作，更揚言若有熱搜是自己做的，出門就被撞車死，更呼籲外界與其把時間拿來琢磨别人心思，還不如拿来開開智。

(中時電子報)