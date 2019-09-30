中颱米塔來襲，交通部台鐵局表示，西部幹線、東部幹線、平溪線、深奧線、內灣線、六家線等部分列車均有停駛狀況。

台鐵停駛狀況：

一、西部幹線

(一)自強號：

南下自129次起(原台北14：00開)，北上自118次起(原新竹13：50開)新竹以北停駛，新竹以南正常行駛。

(二)莒光號：

1.561次(彰化17：12)、521次(彰化19：40)彰化以北停駛，彰化以南正常行駛。

2.510次(彰化12：22)、562次(彰化13：43)、516次(彰化15：08)、554次(彰化17：25)、522次(彰化18：18)彰化以北停駛，彰化以南正常行駛。

3.1次行駛至花蓮，花蓮以北停駛；2次行駛至新竹，新竹以北停駛。

(三)區間車

自14：00起新竹以北視風雨狀況機動行駛，新竹以南正常行駛。

二、東部幹線：

(一)對號列車

1.台北往花蓮自228次起(原台北13：10開)停駛；台北往台東自432次起(原台北15：09開) 停駛。

2.花蓮往台北自223次(原花蓮13：58開)起停駛；其中273次(原花蓮13：26開)、175次(原花蓮13：00開)行駛至樹林止，樹林以南停駛；

3.台東往台北自653次起(原台東11：22開)行駛至花蓮止。

(二)區間車12：00起視風雨狀況機動行駛。

三、花蓮-台東間：各級列車正常行駛。

四、南迴線(新左營-台東間)：各級列車正常行駛。

五、平溪線、深澳線12時以後停駛，內灣線及六家線14時以後停駛，其餘各支線正常行駛。

六、因應颱風變化，乘客詢問列車最新運行資訊請洽：

(一)台鐵局官方網站。

(二)台鐵局24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

(三)各就近車站(台鐵局官方網站有各車站聯絡資訊)。

七、退、換票及改乘相關訊息

(一)自本島海上颱風警報發佈之日起至解除之日止，旅客預定乘車班次因受颱風影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口辦理退票，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣收手續費後退還票款。

(二)前項旅客持用已使用之車票不得退票。

(中時 )