第17屆義大利國際打擊樂比賽今天結束，台灣表現不俗，繼李庭妮、史孟航昨天摘下木琴B組冠、亞軍後，陳奕樺、黃晉韋今天再分別摘下木琴A組冠軍與C組亞軍。

這場賽事是由義大利打擊樂協會（Italy Percussive Arts Society）主辦，24到29日在義大利東部城市貝斯加拉（Pescara）舉行。

朱宗慶打擊樂團首席木琴大師吳珮菁獲邀擔任木琴組的比賽評審，並與國際知名音樂家一起主持「大師講座」。駐義代表李新穎專程前往觀賽，替參加的台灣音樂家們加油打氣。

吳珮菁表示，義大利打擊樂協會非常活躍，是全球最大打擊樂組織「國際打擊樂藝術協會」（PAS）的分會。義大利打擊樂協會從2003年起舉辦國際比賽，分為木琴、鐵琴、定音鼓等，依年齡分級參賽，共分為18歲以下的A組，19至25歲的B組，以及26至32歲的C組。

木琴B組冠軍李庭妮就讀國立台北藝術大學管弦與擊樂研究所，是「朱宗慶打擊樂團2」團員。她曾在2016年獲得義大利木琴國際比賽亞軍，2017年獲得台灣國際打擊樂節木琴大賽冠軍。

木琴B組亞軍史孟航就讀國立台北藝術大學管弦與擊樂研究所，他與李庭妮都師事吳珮菁。

木琴C組亞軍黃晉韋就讀國立台北藝術大學音樂系博士班，是「朱宗慶打擊樂團2」團員，師事朱宗慶。他在2016年獲得義大利網路擊樂重奏大賽第3名，並獲新北市政府文化局選為「2016樂壇新星」；2017年獲得台灣國際打擊樂大賽四重奏組第一名。

(中央社)