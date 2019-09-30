台港公民團體共同發起的「台港大遊行－撐港反極權」活動29日在立法院旁濟南路 上登場，支持反送中運動的香港歌手何韻詩（中）也來台參與遊行，當何韻詩接受記者訪問時，遭到一名身 戴頭套及安全帽的不明人士潑灑紅漆，何的頭上及脖子都沾了紅漆。（劉宗龍攝）

香港歌手何韻詩29日參加挺香港大遊行時，遭統促黨成員胡志偉潑紅漆，胡與隨行的梁太富立即遭逮捕。今早10時2嫌被移送台北地檢署複訊，右手包著三角巾的胡志偉在移送過程中說：「反對港獨暴力來台灣」、「台灣要安定」。

何韻詩昨下午2點50分接受媒體訪問，眾目睽睽之下，遭戴著頭套、安全帽的胡志偉，從後方往頭上潑淋紅色油漆，正在現場戒備的中正一分局員警，立即逮捕胡和隨行的梁太富。不過兩人拒絕夜間偵訊，因此今天上午才依涉犯公然侮辱、強制等罪嫌移送台北地檢署複訊。

據ETtoday新聞雲報導，移送過程中，有民眾聚集在一旁高喊，「胡志偉加油，幹得好幹得好，以其人之道還治其人之身。」，而胡則在移送過程中說：「反對港獨暴力來台灣」、「台灣要安定」。

至於手包三角巾，是胡志偉昨到案時宣稱手痛，但到醫院檢查後並無大礙，可能是當時在現場拉扯到。

(中時電子報)