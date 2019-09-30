台北市政府交通局為因應米塔颱風襲臺，台北市宣布停止上班上課，同時捷運、公車將拉長班距、減少車次；藍色公路業者、台北市小型復康巴士宣布停駛。

●台北捷運：

1、文湖線、淡水信義線及中和新蘆線班距約15分鐘(北投站-象山站、南勢角站-大橋頭站等重疊區段約7.5分鐘)。

2、松山新店線(松山站-新店站)及板南線(頂埔站-南港展覽館站)班距約10分鐘，無重疊區段。

北捷經營的貓空纜車、遺失物服務中心、捷運商品館、北投會館、兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園均暫停服務。

木柵機廠停車場配合市府疏散門關閉政策，開放免費停車，其餘停車場則維持正常營運。

●台北市公車：

為考量行車安全，公車單位將視實際天候及道路等狀況合理減發班車，一般路線及捷運接駁公車發車班次得依例假日班距(或平日最大班距)行駛。

當平均風力強度達8級以上時，發車班次得依例假日班次減少1／2行駛，當平均風力強度達10級以上時，得停止發車。

山區公車路線發車班次得依例假日班距(或平日最大班距)減少1／2行駛，當平均風力強度達8級以上時，得停止發車；

休閒公車路線（含兒樂線）、通勤專車停止發車。

請民眾於搭車前先電洽所欲搭乘公車路線場站或市府1999確認班車發車情形及時間。

●台北市藍色公路：

台北市藍色公路業者已依相關規定進行碼頭售票亭及船舶防颱措施，並自即日起停止營運，俟颱風警報解除並確認碼頭相關設施安全無虞後，即開始營運提供服務。

●台北市復康巴士：

台北市小型復康巴士將停止服務，並於恢復上班日後正常提供服務。當日停止上班後已預約尚未出車之服務趟次，委辦廠商將發送簡訊通知乘客取消事宜；若宣布停班之前已出車之去程趟次，停班後仍有乘車需求者請進線客服，將轉請車商盡量協助安排提早返程趟次，客服專線：40556789 (手機撥號請加區域碼02)。

(中時 )