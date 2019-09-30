929台港大遊行昨日登場，香港藝人何韻詩特地來台參加台北場活動，卻在遊行前夕受訪時遭民眾潑漆。警方現場立刻逮捕涉案人士，並帶回警局偵訊。

警方表示，涉案兩名男子分別是梁太富、胡志偉，當下已被帶回忠孝西路派出所製作筆錄。據了解，胡志偉是統促黨自忠黨部主委。而梁、胡都是大陳島鄉情文化促進會成員。

警方今天上午完成筆錄，10時將兩人依涉嫌公然侮辱罪、強制罪、毀損罪和妨害集遊移送台北地方檢察署偵辦。

台北市政府警察局發布新聞稿指出，日前已接獲情資，929大遊行現場將有數個不同意見的團體到場陳情抗議。為此，警方事前已規劃六名警力負責隨行，維護何韻詩的安全。

警方表示，何韻詩昨天下午臨時決定要到濟南路的遊行現場受訪。警方派遣警力要近身保護，但被工作人員阻擋接近，只能在附近警戒。此時有兩名男子趁機靠近對何韻詩潑漆，在場警力立刻將嫌犯壓制逮捕，過程中黃姓及蔡姓警員也被波及染漆。

(中時 )