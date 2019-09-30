米塔颱風中心氣壓為965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，七級風暴風半徑達180公里，目前以每小時27公里向北北西前進，中央氣象局課長羅雅尹表示，目前預測的路徑十分靠近台灣，不能排除有登陸的可能性。

米塔颱風在宜蘭南南東方約310公里的海面上，目前颱風強度略為增強，中央氣象局已針對新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、宜蘭、花蓮、台東及馬祖等地發布陸上颱風警報。從昨天至今天10點為止，宜蘭縣牛鬥已達444毫米、新北市福山植物園達243毫米。

羅雅尹說，目前宜蘭縣部分測站累積雨量已逾400毫米，不排除有大豪雨以上等級的雨勢。她也提醒，目前各地風雨仍持續增強當中，下午至晚間會更加明顯，宜蘭雨勢直至明天清晨雨勢才會趨緩。

羅雅君提醒，颱風沿著東部近海至北部海面，至東北沿岸時迎風雨的北部山區雨勢會更明顯，而今天適逢大潮、滿潮時間落在今晚7點至8點，沿海地區應嚴防積水。

(中時 )