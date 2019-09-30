徐國勇談何韻詩。（葉書宏攝）

徐國勇談何韻詩。（葉書宏攝）

香港歌手何韻詩昨來台參加挺香港大遊行時，遭統促黨成員胡志偉潑紅漆，胡與隨行的梁太富立即遭逮捕。外界質疑何韻詩與大陸學者李毅都是持觀光護照來台卻待遇不同。內政部長徐國勇今（30日）炮轟李毅，「侵門踏戶、宣傳武統」，當然要將他驅逐出境。

徐國勇表示，絕不容許暴力情況，合法的集會遊行不容許暴力份子用暴力行為妨害人民合法權利行使，第一時間逮捕嫌犯，即要求警政署嚴肅、嚴格對待，往該有的法律方向處理，是否有涉及組織犯罪、妨害自由、公然侮辱等，都會依法偵辦。

針對何韻詩持加拿大護照，以觀光旅遊名義入境，來台參與政治活動是否已違反相關法令，徐國勇表示，外國人在我國參加合法的集會遊行，這是國際公約，目前只是要轉化為我國法律。何入境台灣時都有報備，這是經過「報備」，是合法的！

媒體詢問關於大陸學者李毅持觀光簽證入境台灣，卻遭驅逐出境。徐國勇強調，「中國學者來台，主張用戰爭武統台灣！」民眾可以接受嗎？

徐國勇表示，李毅公然說要武力解放台灣，這是違反國際公約、聯合國憲章，不能用武力、戰爭的手段，明顯破壞國家安全，「侵門踏戶、宣傳武統」當然要將他驅逐出境。

徐國勇表示，何韻詩和李毅兩個狀況並不一樣，移民法第29條修正條文（草案），明定停（居）留外國人得參與合法的集會遊行，該草案已提報行政院審查通過，目前只是要將國際法再次明確化。

徐國勇強調，國際公約是前總統馬英九簽署，「其實早就通過！」只是要將國際法再次確認為國內法化。

(中時 )