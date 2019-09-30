吳宗憲是本屆金鐘獎入圍名單最大贏家，他與女兒吳姍儒（Sandy）以中天《小明星大跟班》入圍綜藝節目獎，手上其他兩節目，《綜藝玩很大》入圍益智及實境節目與主持人獎，《綜藝大熱門》則入圍綜藝節目及主持人獎，共計入圍5獎項，創個人及綜藝史最佳紀錄。

本以為開心就是吳宗憲近期的心情寫照，沒想到實際一問，他卻坦言：「真的是形成一道障礙，我們正面臨死亡交叉點，網路異軍突起，全世界電視產業其實面臨不斷往下走的局面，我預估未來只會更壞，不會更好。」說到這裡，他嘆了口氣，「節目久了就有老態，老了就有疲態，疲了就會淘汰。如果自己不淘汰，就等著別人來淘汰你。台灣更是如此，台灣已經慢慢把自己封鎖起來，變成一個封閉型文化。」擔心台灣在這種短見之下，金鐘獎會慢慢褪色。

吳宗憲（右）與女兒Sandy一起主持《小明星大跟班》。（盧禕祺攝）

土天王吳宗憲出席《綜藝玩很大》金鐘入圍分享會。（影片／中時電子報）

他對於電視大環境表示憂心，「我們的責任、義務在哪裡？應該把台灣內容往外延伸，但孤臣無力回天，很簡單，我們這裡不斷努力、不斷拍更多內容，但整個氛圍太過狹隘，去看待一些本土的東西，這就是故步自封的開始。」舉例台灣有最大的省籍情結，究意要發展閩南語文化？還是要發展大中華文化？

他也認為很多事情被泛政治化，「大家用太多泛政治的問題把藝能界的努力全部抹殺掉，全部、全部、整個抹殺掉，所以台灣的退步就在我們眼下，急遽如同北極融冰，這是我心裡最嚴重的擔憂。」

吳宗憲有「演藝圈公道伯」之稱。（盧禕祺攝）

外界曾經以「演藝圈公道伯」形容他，他表示，自己只是娛樂眾人，有時雞婆，因「解決別人的困擾，也找到自己問題的答案」。他擔憂台灣年輕人未來的方向，跟他們應該努力的角度，「我也有4個孩子在台灣，孩子們接下來要面對的情況卻如此嚴峻。」

對於女兒Sandy一路走來的辛苦與努力，他看在眼裡，「看她往這條辛苦的路去走，我心疼，但是可以轉彎，再過沒2年，她可能也結婚了。」言下之意女兒感情似乎有譜，再追問他笑回：「窈窕淑女君子好逑，她會自己找到出路。」

吳宗憲縱橫演藝圈近40年。（盧禕祺攝）

吳宗憲縱橫演藝圈近40年，歷經許多風雨，始終屹立不搖，外界看他嘻笑怒罵彷彿天生主持人，但其實每一次挫折造成的傷口，不是痊癒成完好皮肉，而是結痂暗沉，慢慢變成堅硬表皮。而他這次的金鐘戰袍是台灣設計師作品，「沒有圖騰，只有一身的荊棘，就是放在耶穌頭上的那一圈，刺到肉裡的荊棘，就是我的心路歷程。」也代表他人生永遠都是在最後一刻逆轉勝，「也許有些時候被低估了，但總是有無限可能。」

(中時 )