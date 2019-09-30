有一名29歲的男子在失業後開始沉迷成人直播，並在裡面認識了一名美艷的網路直播主，為了「供養」她，男子向家裡偷了超過20萬美金。家人們為了幫助男子，替他制定一套矯正計畫，卻不想走火入魔的男子認為這是家人在蓄意拆散他與「女友」，憤而開槍滅門。

據《太陽報》報導，住在佛羅里達州的格蘭特(Grant Amato)曾經是一名護士，由於他任職期間一直偷竊醫院的麻醉藥，以及最後沒有通過醫學院考試等原因使他被醫院開除，隨後閒來無事的格蘭特開始迷上了成人直播，並且瘋狂的迷戀上了一名漂亮的直播主，希薇亞(Sylvia)。他開始大量投入金錢與希薇亞建立關係，格蘭特替希薇亞買了漂亮名貴的「展示內衣」、情趣用品，而希薇亞則會使用他買給她的這些物品在直播中高潮給他看。格蘭特深深地沉迷其中，並漸漸走火入魔。他為了「養」希薇亞，先是從父母那邊偷了15萬美元(約新台幣460多萬)又偷了哥哥4萬8千美元(約新台幣140多萬)。在短短三個月裡，他便送了希薇亞超過20萬美元。

格蘭特的父親，阿馬托先生得知兒子的行為後，感受到深深地背叛感。因為格蘭特偷的那筆錢，原本是要還家裡房款的。阿馬托一家都從事與醫療相關工作，因此他們很快發現格蘭特有嚴重的性愛成癮症和網路成癮症，為了矯正格蘭特的行為，他們要求他必須要把事實告訴希薇亞，另外如果他想要回到家中，就一定要永遠與希薇亞斷絕關係。並且在接受治療後，找一份工作償還他偷竊的金錢。

不能與希薇亞聯絡使格蘭特感到怨恨，家人們發現格蘭特的行為舉止愈來愈不穩定，格蘭特的哥哥甚至曾經告訴女友他擔心格蘭特會「殺了所有人」沒想到最後一語成讖，慘遭弟弟開槍打死。

(中時電子報)