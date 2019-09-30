東馬建設董事闕毅航被訴7年前教唆竹聯幫侯光耀等人，將高爾夫球場小開許浚緯打成重傷，一審判闕男無罪、高院改判2年，但遭最高法院撤銷，高院更一審認定罪證不足判闕無罪，檢方不服，因不符合速審法規定，遭最高法院駁回確定。

闕毅航與許浚緯都是建商富二代組成的「二代會」成員，但闕先前與對方因故積怨，彼此也互相不喜歡且有較勁意味，2012年11月3日凌晨，闕男找來侯光耀（判刑8年定讞）召集人手打算教訓許，趁許男續攤到北市東區夜店，侯帶著10多人闖入尋仇。

侯先動手打許，接著一群人痛毆許，造成許重傷；闕否認教唆毆人並拒絕測謊，檢方依重傷害罪追加起訴闕男，北院將闕判處無罪，高院改查出闕曾打電話教唆侯男「教訓」許，卻致許男重傷，將闕男依教唆傷害罪判刑2年。

最高法院撤銷發回更審，更一審判決闕男無罪，檢方不服提上訴，最高法院認為闕男一審及更一審都被判無罪，檢方不符合速審法的嚴格上訴規定、判決駁回，闕毅航無罪確定。

(中時 )