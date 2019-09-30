蔡英文總統博士論文，上週正式上線開放閱覽，而前副總統呂秀蓮今天也開記者會，稱擔心有民眾雖知曉論文格式和大致內容，卻會看不懂論文內容。因此她請來幾位教授學者，來教民眾閱覽蔡總統的論文。對於蔡論文老師被活活說死，她認為，怎麼會這麼不可思議，可以說很久沒聯絡，好好的一個人被說成過世，這真的是很奇怪。

蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔28日表示，經事後查證，蔡總統20日出席跨界合作的「社群之夜」競選活動時，向大家表示她的的碩士指導教授John J. Barceló III已過世。這是蔡總統的口誤，蔡總統也表示會向Barceló教授致歉與致意，同時，總統也要再次感謝Barceló教授當年給予她的諄諄教誨，讓她在學術研究領域能夠有所成長與精進。

蔡英文上周稱她的老師康乃爾大學教授John J. Barceló已過世，卻被正義網友抓包教授還活著，蔡總統後來經過近一周，才由總統府表示是口誤。

呂秀蓮稱，1980年10月，蔡英文到英國倫敦政經註冊入學，1983年論文題目經委員會審查通過，6月提交論文通過，1984年1月通知論文口試通過。這當中卻大有問題。呂秀蓮說，她鼓勵很多國人同胞去看論文，包括她自己也會申請去看。她認為，論文的指導教授只有29歲，跟蔡英文差不到幾歲，且只有學士學位，甚至只有講師身份，可以指導博士論文嗎？

對於蔡論文老師被活活說死，她認為，怎麼會這麼不可思議，可以說很久沒聯絡，好好的一個人被說成過世，這真的是很奇怪。她也邀請美國俄還俄州的數學系林博士來助講，發表看法。

(中時電子報)