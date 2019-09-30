交通部觀光局於今年2月在屏東舉辦第30屆台灣燈會，首次在屏東大鵬灣國家風景區布展，特別以在地特色東港黑鮪魚作為主燈造型，並首創無人機宣傳演出，整體以主題式燈會樂園呈現，成功引來大批人潮觀光，累計結束共1339萬人次參展，該活動首度參與今年2019活動卓越獎，即榮獲公共服務類金質獎，肯定燈會可獲國內外人士好評的大型國際性活動。

2019台灣燈會「屏安鵬來，光耀三十」在今年2月19日到3月3日於屏東大鵬灣國家風景區盛大舉辦，主燈為「巨鮪來富」，每半小時就有一次燈光秀，一晚10次，今年燈會不只第一次在海上舉辦，更結合陸域、空域，可說是一場聲光饗宴。

特別的是，今年首創無人機創意宣傳演出，表演隊形有方陣隊形、黑鮪魚、鵝鑾鼻燈塔等圖樣，與「TAIWAN」、「屏」、「東」、「Intel」等字的圖樣變化。無人機表演時間長達7天，均在主燈「巨鮪來富」後方海域上空演出，表演讓民眾看得目瞪口呆。

今年燈會也首度參加2019台灣活動卓越獎，即榮獲公共服務類金質獎，該獎以行銷力、影響力、創新力及永續力為評審標準選出年度最具代表性的活動，主辦單位台灣活動發展協會評審團相當肯定每年台灣燈會的元宵節慶活動，認為這是深獲國內外人士好評且最具吸引力的大型國際性活動。

另外，觀光局也已宣布2020年台灣燈會將由台中市主辦，將於2月8日到2月23日在「2018台中市屆花卉博覽會」園區后里馬場、豐原葫蘆墩公園與水湳中央公園舉辦，主燈意象仍不限使用生效，以地方政府意願為主，觀光局表示，盼明年燈會可再創佳績。

(中時 )