「還要我等多久！」行政院長蘇貞昌30日一早8點坐鎮中央災害變中心，但與花蓮連線防災畫面時卻遲遲連不上，讓蘇臉色也非常難看。花蓮縣消防局長林文端表示，晨間與氣象局測試時，中央防災中心插入畫面未果，馬上請工程人員處理，過程耽擱了5分鐘左右，連線絕對沒問題。

此次米塔颱風來襲，蘇貞昌為測試各地視訊連線功能，「臨時抽考」各單位將畫面秀上大螢幕連線，但當花蓮被點名時，卻無法連接畫面，讓蘇臉色一沉，質疑花蓮防災中心在做什麼。

對此，林文端表示，一早氣象局發布臨時加報，預估花蓮午後會達放假標準，縣長徐榛蔚考量民眾下班時段正式危險時分，正與氣象局和13鄉鎮連線溝通中，不料中央正好插撥進來，畫面才無法連線。

林文端提到，一早時分就與中央測試連線，訊號十分良好，插撥當下也立即調派工程人員進行轉接，但商討事宜與轉接作業結束的需要時間，因此才讓院長等候約5分鐘，強調連線絕對是沒問題的。

林文端也建議，中央防災中心是否可以建立強制插撥畫面機制，現行連線畫面必須先截斷後，才有辦法連至新畫面，此問題不解決，往後將會持續發生，還是要針對系統做更新與加強才能有效執行類似需求。

(中時 )