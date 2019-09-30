中央氣象局目前預測，米塔颱風將從東北角至彭佳嶼海面通過，外界認為是否為西北颱？天氣風險管理公司總監賈新興在臉書上貼文表示，西北颱是由東往西行的西行颱風，以侵台颱風路徑來看是第一類路徑，當中心由基隆至彭佳嶼之間通過，米塔颱風移動主要是由南往北的分量大，是屬於6號路徑。

賈新興說明，「不是東北季風和颱風的共伴」，共伴秋颱的颱風，一般是從菲律賓呂宋島通過，且此時長江以南有冷高壓，並帶來明顯的東北季風；路徑目前一路偏西，登陸的機率大增，研判今晚8點至9點中心有可能從宜蘭蘭陽溪以北至東北角附近登陸。

賈新興認為，風雨最明顯的時間，在今天傍晚至明天凌晨2點，風雨最明顯的區域包括宜蘭、新北、台北、基隆、桃園等地；他提醒，由於中心可能登陸，颱風中心通過的地方，可能有段時間風雨會減弱，但大家不要以為颱風走了。

賈新興預估，預估明天上午8點至9點，暴風圈有機會離開陸地，之後風雨逐漸趨緩。

(中時 )