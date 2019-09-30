由金鐘主持人廖科溢主持的《溢遊未盡2》即將隆重回歸，秉持著第一季的自駕冒險精神，繼續逐步完成長征世界的計畫，第二季回到亞洲地區，廖科溢及在地旅遊達人帶領觀眾，透過各個面向探索在地歷史、文化、美食等範疇，挑戰不可缺少的各種刺激又驚奇的旅遊體驗！

不同於以往的單槍匹馬自由行，本季一開始廖科溢就呼朋引伴自駕遊，以幅員遼闊的大陸為起點，一下飛機就直奔大陸最中心的城市蘭州祭祭五臟廟，一行人到了餐廳門口，看到充滿濃濃伊斯蘭風情的建築，廖科溢難掩興奮地說：「我非常期待！」

廖科溢的第一餐就以「手抓羊肉」揭開旅程的序幕，蘭州的手抓羊肉源於甘肅臨夏回族自治州東鄉族百姓招待賓客的特色菜肴，特點是肉味鮮美、不膻不膩。高原上既原始又豪邁的獨特吃法，讓廖科溢在手抓羊肉大口享用同時忘情地說：「這種吃法使人難忘！」

來到蘭州絕對不能錯過牛肉麵，對許多當地人來說，牛肉麵是每日的必須，也是一天的開始。廖科溢挽起袖子、穿上圍裙、戴上小帽及口罩，親自下海拉麵，雖然師傅不藏私細心地指導，但廖科溢最後仍然挑戰失敗，讓他忍不住佩服地說：「看似簡單的工作，其實做起來並不容易。」

廖科溢親自向師傅學習製作道地蘭州牛肉麵。(圖/亞洲旅遊台提供)

吃足後，廖科溢在繼續體驗蘭州不可少的飲茶文化。蘭州人嗜飲茶，從茶具、茶葉到配料都十分講究，廖科溢分享當地有句玩笑話說：「寧丟千軍萬馬，碗子不能不刮」，指得就是最有名的「三泡台」。據說三泡台源於盛唐，明清時期傳入西北，形成了獨樹一幟、具有地方特色的茶品，爾後在甘肅地區發揚光大。

廖科溢體驗體驗蘭州不可少的飲茶文化。(圖/亞洲旅遊台提供)

最後他來到有「人間伊甸園」美名的扎尕那，該地是甘南藏區的秘境，漫步於村寨中感受獨有的藏族文化，團隊也決定在此夜宿一晚，以欣賞日出景緻。一大早雲霧繚繞，伴隨幾戶人家的炊煙裊裊，隨著時間的推移雲霧慢慢散去，漸漸顯現群山環繞村莊的美景，宛如世外桃源般，廖科溢驚豔地說：「哇！一大早在扎尕那甦醒，就宛如在仙境甦醒一般，這真是挺令人陶醉！」

廖科溢對扎尕那的美景讚不絕口。(圖/亞洲旅遊台提供)

除了探索美景、深入在地生活，節目中也將走訪有「世界藏學府」美譽之稱的拉卜楞寺，建築內有世界最長的「轉經走廊」，欣賞信仰與聞思的魅力。更多《溢遊未盡2》將於9月28日周六晚上9點整亞洲旅遊台首播，另外MOD、全台有線電視、FainTV也都可收看。

(中時 )