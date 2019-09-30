11歲朱麗蓉（右）是去年普仁獎學金得主之一，受媽媽身教影響，常跟著媽媽一起當志工，感恩受助之餘還能幫助別人。（靈鷲山佛教教團提供／台中馮惠宜傳真）

靈鷲山佛教教團設置「普仁獎學金」，發掘及獎勵不畏困境，生活品德優良與孝行感人的國中、國小孩子，去年靈鷲山全國普仁獎得主：黃亭芳、朱麗蓉受家中長輩身教甚於言教的家庭教育品德深深影響，黃亭芳的祖母告訴她：「肯努力，必能翻轉生命」；朱麗蓉媽媽帶著一家人當志工，感恩受助之餘還能幫助別人。

靈鷲山開山住持心道法師說，16年來，靈鷲山佛教教團設置「普仁獎學金」，其評選過程嚴謹，已訪視近9000戶入圍初選的學生家庭，今年度「普仁獎學金」開始申請，期許孩子以「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，閃耀自己也照亮別人，成為大家眼中的「普仁小太陽」。

黃亭芳一出生，就沒有見過自己的母親，從小跟著祖母和爸爸生活，祖母靠修改衣服跟低收入戶津貼維持家計，她孝順貼心，107年榮獲台中市慈孝家庭楷模，是老師的好幫手、同學的小老師，亭芳喜歡閱讀，還榮獲閱讀小博士、最喜歡『烈火試真金，逆境出勇者』字句，讓她學會不抱怨、不消極。

她捐出一半普仁獎學金給更需要的人，未來她希望成為律師，並用最喜歡的歌曲「逆風飛翔」命名，創設「逆風」法律事務所，鼓勵弱勢族群勇敢面對逆境。

朱麗蓉受到媽媽及兄姐影響，從小就很喜歡和家人一起擔任志工，除了捐出一頭長髮，更是同學公認的快樂小天使，熱愛舞台與話劇的她，因為曾經參與知名兒童文學：「剛達爾溫柔的光」改編的話劇，學習非洲衣索比亞社會困境的同時，更能明白「體貼」足以帶給旁人巨大的正向能量。

(中時 )