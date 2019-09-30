因受米塔颱風影響，長榮航空、立榮航空、中華航空今日多班國際航班有異動情況，詳細航班異動資訊，旅客可至各航空官網或APP查詢。

今日長榮、立榮異動狀況包括9月30日18：00至24：00由桃園機場出發航班，BR32台北-紐約、BR12台北-洛杉磯提早2小時起飛，其餘航班延後至10月1日凌晨02：00以後起飛或取消；9月30日18：00以後飛抵桃園機場航班，全數延後至10月1日凌晨02：00以後陸續抵達或取消。

華航表示，今日取消5航班，包括CI186／187 台北往返釜山、CI927／928 台北往返香港、CI837 台北往曼谷；明日取消1航班，為CI838 曼谷往台北。其餘今日CI051 台北往雪梨、CI032 台北往溫哥華、CI008 台北往洛杉磯、CI053 台北往布里斯本均維持表定起飛時間。

民航局表示，截至今早10點，國內線取消94班、延誤1班，國際暨兩岸航線取消71班，延誤5班。

(中時 )