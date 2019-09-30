台灣動物緊急救援小組30日接獲網友轉寄照片投訴，一名大學生上周三發現一隻貓咪遭台電西屯變電所內誘貓籠捕捉，秋老虎發威天氣酷熱，怕貓咪會被熱死在籠內，前後五小時內，聯絡台電西屯服務所、又打1911、1999、甚至通報台中市動保處，沒有任何單位處理，只能眼睜睜看誘捕籠中的貓咪被活活熱死。

台電台中區處指出，該處西屯變電所，因近來發現常有貓咪進入所內，為防止攀登變電設備造成停電事故，乃設置捕貓(鼠)籠放於設備周圍，捕捉貓、鼠；變電巡檢員或工作班巡視變電所時，如確有發現捕獲貓咪，便會即刻將貓咪隨貓籠帶至遠處放生，避免其再返回變電所附近，引起跳電危機。

台電指出，9月28日網路交流平台DCARD貼文「台電曬貓」，指出西屯變電所設置捕貓籠，捕獲貓咪，卻未能及時處置，致貓咪死亡；該處查究其造成的原因，係通報訊息、意思未能完全轉達之疏失所造成！

台電表示，經查9月25日當時信息傳達至變電巡檢員時，未敘明貓咪「已遭貓籠捕獲」，只敘述有貓進入所內，因當時巡檢員正在其他變電所與作業中，事後又直覺認為若該（西屯）變電所當下無事故產生，誤判為貓咪應已自行離開變電所危險區域內，致貓咪於補貓籠中之時間過長產生憾事。

台中區處於得知貓咪死亡憾事後，除感到遺憾與抱歉外，亦針對未來類似情形如何在尊重生命及兼顧供電可靠度下妥適處理進行檢討；未來將加強變電所巡檢次數，必要時加裝監視器加強管理。

(中時 )